PM frustra tentativa de arrombamento em prédios públicos no interior do Acre

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo (21) após um vigilante relatar a presença de oito homens rondando a garagem da Prefeitura e os galpões do almoxarifado municipal, localizados no bairro da Cobal.

Segundo o vigilante, um dos suspeitos estaria armado. Com a chegada da guarnição, os homens tentaram fugir. Durante a ação, a PM efetuou quatro disparos de advertência e conseguiu deter um adolescente e um jovem de 18 anos. Os demais integrantes do grupo conseguiram escapar.

Em depoimento aos policiais, os dois detidos negaram participação no crime. Eles afirmaram que estavam no local consumindo bebida alcoólica, quando teriam sido rendidos pelos demais indivíduos, que os forçaram a participar da tentativa de arrombamento.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e capturar os demais envolvidos.