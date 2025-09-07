PM tenta conter homem agressivo e atinge criança com tiro de raspão

Um policial militar da reserva da Polícia Militar do DF (PMDF) tentou conter um homem que o teria ameaçado com faca na noite deste domingo (7/9), na QSE 18, em Taguatinga Sul.

Segundo informações da PMDF, um homem ameaçou populares e aparentava estar fora de si, com sinais de ter feito uso de substância entorpecente e partiu para cima do policial com uma faca.

Agindo em legítima defesa, o militar teria efetuado dois disparos: um atingiu a perna do agressor e o outro teria estilhaçado e atingido de raspão uma criança que foi atendida no local e não corre risco de vida.

Baleado na perna, o suspeito foi encaminhado ao hospital mais próximo e não haviam informações do estado de saúde até a mais recente atualização desta matéria.

As pessoas que testemunharam o crime compareceram à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para prestar depoimento.