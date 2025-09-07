07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

PM tenta conter homem agressivo e atinge criança com tiro de raspão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
pm-tenta-conter-homem-agressivo-e-atinge-crianca-com-tiro-de-raspao

Um policial militar da reserva da Polícia Militar do DF (PMDF) tentou conter um homem que o teria ameaçado com faca na noite deste domingo (7/9), na QSE 18, em Taguatinga Sul.

Segundo informações da PMDF, um homem ameaçou populares e aparentava estar fora de si, com sinais de ter feito uso de substância entorpecente e partiu para cima do policial com uma faca.

Leia também

Agindo em legítima defesa, o militar teria efetuado dois disparos: um atingiu a perna do agressor e o outro teria estilhaçado e atingido de raspão uma criança que foi atendida no local e não corre risco de vida.

Baleado na perna, o suspeito foi encaminhado ao hospital mais próximo e não haviam informações do estado de saúde até a mais recente atualização desta matéria.

As pessoas que testemunharam o crime compareceram à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para prestar depoimento.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.