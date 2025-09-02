PMAC lança Challenge Coin e homenageia governador e melhores policiais

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou nesta terça-feira (02) a solenidade de promoção de 223 integrantes da corporação, marcando o evento com o lançamento da Challenge Coin, uma moeda comemorativa que simboliza a valorização, bravura e espírito de inovação da instituição.

O artefato é feito de zinco com acabamento em bronze envelhecido, tem 5 cm de diâmetro e apresenta o brasão da Polícia Militar do Acre em 3D no anverso e o desenho do Quartel do Comando Geral no reverso.

O primeiro a receber a moeda foi o governador Gladson Cameli, em reconhecimento ao apoio à corporação e à valorização de seus servidores.

O aluno cabo Francisco Emídio, 31 anos, formado em Letras pela Universidade Federal do Acre (UFAC), que recebeu a medalha de mérito como melhor aluno do Curso de Formação de Cabos (CFC 2025), tornando-se oficialmente cabo.

“É uma grande honra para mim concluir o curso de cabo com aproveitamento. Isso é um prêmio pela minha colocação e também mostra a valorização da PM com a gente. Fico muito feliz”, disse Francisco.

Ele completou: “Já é o meu sexto ano aqui nesta instituição e deixo a mensagem para a população: confiem no nosso trabalho, colaborem com nosso trabalho e, se precisarem, sempre estaremos aqui para servir e proteger.”

A criação da Challenge Coin marca um momento histórico para a PMAC, representando coragem, tradição e compromisso dos policiais que constroem a história da instituição diariamente.

Além da homenagem ao governador e ao melhor aluno, o evento celebrou também a promoção de 150 policiais à graduação de cabo, além de outras graduações e oficiais, fortalecendo a carreira dos profissionais que atuam na segurança do Acre.