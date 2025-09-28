Poliana Rocha abre o jogo e confirma affair de Zé Felipe e Ana Castela: “Torcemos”

28/09/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
poliana-rocha-abre-o-jogo-e-confirma-affair-de-ze-felipe-e-ana-castela:-“torcemos”

Poliana Rocha causou uma grande reviravolta nas redes sociais no final de noite deste sábado (27/9), quando começou a compartilhar registros de Ana Castela no camarim de um show de Zé Felipe. De olho na repercussão nas redes sociais, a mãe do cantor acabou entregando o affair entre os cantores.

Uma página de fofocas compartilhou o comentário de uma internauta falando sobre a curtida de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca e ex-sogra de Zé Felipe, na publicação que falava sobre o rapaz chegando para o show da boiadeira. “Ela deve torcer sim pela felicidade dele, independente de ser com a Virginia ou não”, escreveu.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @poliana
Poliana entrega affair de Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram: @poliana
Reprodução / Instagram: @poliana
Margareth Serrão curte publicação de Zé Felipe com Ana CastelaReprodução / Instagram: @poliana
Poliana ao lado de Ana Castela e amigos para o show de Ze Felipe
Reprodução / Instagram: @dailydacastela
Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram: @dailydacastela
Odorico e Ana Castela nos stories de Poliana
Ana Castela e Odorico no camarim de Ze Felipe
Ana Castela e Odorico no camarim de Zé Felipe

Horas depois e após publicar uma foto ao lado de Ana Castela no camarim de um show do filho, Poliana compartilhou a publicação em seus stories e comentou: “Eu, como Margareth, torcemos para a felicidade deles”. Para o público na web, a esposa de Leonardo confirmou o romance do herdeiro com a boiadeira.

