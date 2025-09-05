Polícia apreende quase 15 quilos de cocaína escondidos em freezer durante operação no Acre

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 14,6 quilos de cocaína, na tarde desta quarta-feira (3), em Cruzeiro do Sul (AC). A operação envolveu o grupamento ROTAM da Polícia Militar, Polícia Federal, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Núcleo de Investigação Criminal (NEIC) da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência que apontaram o transporte interestadual de drogas ocultadas em cargas que saíam do Vale do Juruá. A abordagem ocorreu na Avenida Madre Adelgundes Becker, nas proximidades da Ponte da União, contra uma caminhonete Chevrolet S10, de cor branca.

O veículo era conduzido por J. S., que transportava um freezer suspeito. Aos policiais, ele relatou ter recebido o objeto na casa de um homem no bairro Miritizal, com a missão de levá-lo até um posto de combustível. O suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico, afirmou ter recebido R$ 80 pelo frete.

Com apoio de cães farejadores da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), os agentes encontraram 13 tabletes de cocaína escondidos nas laterais do eletrodoméstico, totalizando 14,6 quilos da droga. Também foram apreendidos R$ 1.151 em espécie, a caminhonete utilizada no transporte, um celular e documentos pessoais do motorista.

J. S. recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele alegou desconhecer a presença da droga. Segundo as investigações, a carga ilícita tinha como destino a cidade de Porto Velho (RO). O caminhão que faria o transporte final chegou a ser localizado em um posto de combustível, mas ainda não havia recebido a mercadoria.