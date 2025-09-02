Polícia apreende quase 24 quilos de maconha em operação conjunta no interior do Acre

Droga estava enterrada em área de difícil acesso e seria distribuída a partir de Rio Branco

Uma ação integrada da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Brasileia, e da Polícia Federal resultou na apreensão de 23,85 quilos de maconha. A operação ocorreu nesta terça-feira (2), no Ramal 59, zona rural do município de Epitaciolândia, região de fronteira com a Bolívia.

Polícia apreende quase 24 quilos de maconha em operação conjunta no interior do Acre. Foto: Reprodução

De acordo com as apurações, os entorpecentes teriam sido trazidos de países vizinhos e estavam escondidos para posterior transporte até Rio Branco. Da capital acreana, a carga seria distribuída para abastecer outros Estados brasileiros.

O material ilícito foi localizado enterrado às margens de uma estrada vicinal, confirmando as informações repassadas por meio de denúncia anônima. As autoridades seguem investigando o caso para identificar os envolvidos e desmantelar a rede criminosa que atua na região.

Droga vinha da Bolívia e do Peru e seria distribuída para outros estados. Foto: Reprodução

De acordo com o delegado de policia civil, Erick Macil a operação demonstra que a corporação está atenta e trabalhando de forma estratégica para desarticular organizações criminosas e impedir que drogas cheguem aos centros de distribuição.“A cooperação entre as instituições é fundamental para o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes”, disse.

