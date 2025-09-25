Polícia apreende quase 8,5 metros cúbicos de madeira ilegal no interior do Acre

Uma denúncia anônima levou o Pelotão Ambiental do 6° Batalhão de Polícia Militar (BPM) a apreender cerca de 8,5 metros cúbicos (m’) de madeira serrada que estava sendo transportada de forma ilegal. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (24), no Ramal do Batoque, na zona rural do município.

A informação repassada à polícia indicava o transporte irregular de carga na região. Ao se dirigir ao local, a guarnição conseguiu abordar um caminhão transportando a madeira sem a devida documentação legal.

O proprietário da carga, que não teve o nome divulgado, assumiu a posse do material, mas não apresentou as licenças e autorizações obrigatórias para o transporte e exploração florestal. A conduta configura crime ambiental, conforme previsto no Art. 46 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98).

A apreensão da madeira ressalta a importância das ações de fiscalização e vigilância na proteção da floresta amazônica.

O Pelotão Ambiental do 6° BPM fez questão de destacar a relevância da participação da comunidade no combate a esse tipo de delito, reforçando que as denúncias anônimas são ferramentas cruciais para a identificação e repressão de crimes ambientais.

