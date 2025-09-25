25/09/2025
Universo POP
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas

Polícia apreende quase 8,5 metros cúbicos de madeira ilegal no interior do Acre

A apreensão da madeira ressalta a importância das ações de fiscalização e vigilância na proteção da floresta amazônica

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma denúncia anônima levou o Pelotão Ambiental do 6° Batalhão de Polícia Militar (BPM) a apreender cerca de 8,5 metros cúbicos (m’) de madeira serrada que estava sendo transportada de forma ilegal. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (24), no Ramal do Batoque, na zona rural do município.

Polícia apreende quase 8,5 metros cúbicos de madeira ilegal no interior do Acre/Foto: Reprodução

A informação repassada à polícia indicava o transporte irregular de carga na região. Ao se dirigir ao local, a guarnição conseguiu abordar um caminhão transportando a madeira sem a devida documentação legal.

O proprietário da carga, que não teve o nome divulgado, assumiu a posse do material, mas não apresentou as licenças e autorizações obrigatórias para o transporte e exploração florestal. A conduta configura crime ambiental, conforme previsto no Art. 46 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98).

A apreensão da madeira ressalta a importância das ações de fiscalização e vigilância na proteção da floresta amazônica.

O Pelotão Ambiental do 6° BPM fez questão de destacar a relevância da participação da comunidade no combate a esse tipo de delito, reforçando que as denúncias anônimas são ferramentas cruciais para a identificação e repressão de crimes ambientais.

Publicidade

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost