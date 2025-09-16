Polícia Civil do Acre homenageia ex-delegado-geral de SP, executado a tiros nesta semana

A Polícia Civil do Acre manifestou pesar, nesta segunda-feira (16), pela morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Ruy Ferraz Fontes, assassinado de forma trágica.

Em nota, a instituição destacou a trajetória de Ruy Ferraz Fontes, que dedicou a carreira ao serviço público, marcada por coragem, ética e compromisso. À frente da Polícia Civil paulista, deixou um legado de liderança e competência, reconhecido por colegas de profissão em todo o país.

A corporação acreana se solidarizou com familiares, amigos e membros da Polícia Civil de São Paulo, pedindo conforto espiritual diante da perda. “Sua atuação firme e seu exemplo continuarão a inspirar gerações de policiais em todo o Brasil”, diz o comunicado.

Em homenagem à memória do ex-delegado-geral, a Polícia Civil do Acre afirmou que se une ao luto da sociedade brasileira e da corporação paulista, enaltecendo a contribuição de Ruy Ferraz Fontes para a segurança pública.