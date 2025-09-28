28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Polícia Civil rebate acusações no caso do funkeiro Gugu Hawaiano: “Mentira tem perna curta”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-civil-rebate-acusacoes-no-caso-do-funkeiro-gugu-hawaiano:-“mentira-tem-perna-curta”

A Polícia Civil do Rio apresentou, neste sábado (27/9), sua versão sobre a prisão do funkeiro Gugu Hawaiano, integrante do grupo Os Hawaianos. A corporação rebateu as acusações de agressão e afirmou que agentes foram atacados por traficantes durante a operação realizada na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (19/9).

Na última terça-feira (23/9), a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio (CDDHC) havia denunciado a suposta agressão policial contra o cantor. A foto anexada ao ofício enviado ao Ministério Público mostra Gugu caído no chão, em frente à sua loja, cercado por três policiais armados.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @policiacivil_rj
Polícia Civil do Rio rebate acusações no caso do funkeiro Gugu Hawaiano e alega ataque de traficantesReprodução: Instagram @policiacivil_rj
Foto: Divulgação
Polícia Civil do Rio rebate acusações no caso do funkeiro Gugu Hawaiano e alega ataque de traficantesFoto: Divulgação
Foto: arquivo pessoal
Polícia Civil do Rio rebate acusações no caso do funkeiro Gugu Hawaiano e alega ataque de traficantesFoto: arquivo pessoal
Reprodução: Instagram @policiacivil_rj
Polícia Civil do Rio rebate acusações no caso do funkeiro Gugu Hawaiano e alega ataque de traficantesReprodução: Instagram @policiacivil_rj
OEzBRwMY Policia Civil
Polícia Civil do Rio rebate acusações no caso do funkeiro Gugu Hawaiano e alega ataque de traficantes

Leia Também

Uma nova imagem, registrada no momento da prisão durante a ação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), prometia mudar os rumos das investigações sobre a conduta dos agentes.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, os policiais teriam sido atacados com armas de grosso calibre enquanto traficantes fugiam em direção a um bar de propriedade do artista. Imagens de drone mostraram os criminosos entrando no local sem portar drogas, mas, dentro do estabelecimento, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes.

Segundo a investigação, o bar funcionava como ponto de tráfico. O proprietário, integrante do grupo Os Hawaianos, se apresentava publicamente como vítima de perseguição, mas, segundo a polícia, atuava como vigilante da atividade criminosa. Ele já havia sido preso anteriormente por receptação de veículos (“trava”) e por violência doméstica e, desta vez, foi flagrado em conexão direta com criminosos armados.

As autoridades ressaltam que as provas levantadas reforçam o histórico de envolvimento do investigado com práticas ilícitas. O caso segue sob apuração da Polícia Civil, que afirma atuar no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população.

O funkeiro Júlio César Minilesk Ferreira, conhecido como Gugu Hawaiano, foi preso em 19 de setembro durante uma operação na Cidade de Deus. De acordo com o R7, ele foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestou depoimento e acabou sendo liberado ainda no mesmo dia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost