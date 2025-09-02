Polícia cumpre mandados de internação de casal menor de idade por roubo com refém em Rio Branco

Nesta terça-feira, 2, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu dois mandados de internação contra um casal de menores de idade suspeitos de participar de um assalto a residência no bairro Canaã, em Rio Branco. O crime aconteceu recentemente e envolveu extrema violência psicológica, já que a família foi feita refém durante a ação.

Segundo as investigações da DCORE, além de subtraírem diversos bens da casa, os suspeitos também realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 20 mil utilizando o celular da vítima. Um dos pontos que mais chamou a atenção dos investigadores foi o fato de que uma das adolescentes envolvidas é parente direta da vítima e, segundo apurado, teria planejado o crime junto com o namorado.

A operação para cumprimento dos mandados ocorreu na Escola CERB, localizada no centro da cidade, onde os dois suspeitos foram localizados e detidos.

Após as audiências judiciais, a juíza responsável pelo caso expediu os mandados de internação em desfavor de ambos, que foram encaminhados para unidade socioeducativa.

A DCORE segue investigando o caso para apurar se há mais envolvidos na ação criminosa.