Polícia Federal intensifica operações contra garimpo ilegal no Rio Madeira

A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (15) uma megaoperação para desmantelar atividades de garimpo ilegal ao longo do Rio Madeira, entre os municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas. A ação contou com equipes terrestres, fluviais e aéreas, mobilizando grande aparato de segurança para combater os crimes ambientais na região.

Durante a ofensiva, diversas dragas utilizadas na extração irregular foram destruídas. Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram helicópteros sobrevoando áreas próximas a residências e explosões de embarcações, evidenciando a intensidade da ação.

O garimpo ilegal no Rio Madeira tem sido alvo de constantes fiscalizações, devido ao impacto ambiental e social causado pela atividade. A PF reforçou que continuará atuando de forma rigorosa para coibir o avanço da exploração clandestina, que ameaça ecossistemas e comunidades ribeirinhas.

Veja vídeos divulgadas por paginas de notícias locais: