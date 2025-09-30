30/09/2025
Polícia indicia motorista por homicídio culposo no acidente que matou três na Via Verde

Segundo o delegado Nespoli, o motorista Talysson Duarte foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar

Cinco meses após o grave acidente ocorrido na Terceira Ponte, em Rio Branco, a Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito sobre a tragédia que envolveu uma caminhonete e três motocicletas. Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (30), o delegado Karlesso Nespoli e o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Sandro Martins, apresentaram detalhes do laudo pericial e esclareceram os próximos passos do processo.

Três vítimas morreram no acidente/Foto: ContilNet

VEJA MAIS: Polícia conclui laudo pericial que deve esclarecer acidente que matou 3 pessoas na Via Verde

Segundo o delegado Nespoli, o motorista Talysson Duarte foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar. “Até em público, para dar maior transparência aqui no nosso trabalho de investigação sobre essa questão, essa fatídica morte que gerou tanta repercussão social, principalmente no nosso estado, nós já concluímos o inquérito. Ele foi semana passada para a justiça, onde será dado o crivo também ao Ministério Público para eventual denúncia e ao Poder Judiciário para julgamento”, afirmou.

Coletiva deu detalhes da investigação nesta terça-feira (30)/Foto: ContilNet

O diretor Sandro Martins detalhou a complexidade da perícia. “Esse caso foi bem complexo devido ao evento e aos múltiplos veículos. Estava chovendo, o que dificultou a coleta de vestígios essenciais para determinar fatores importantes do acidente. O laudo final tem 45 páginas e envolveu uma equipe de cinco peritos, além de parceria com a Polícia Científica de São Paulo, que processou imagens do acidente para dar mais robustez ao material”, explicou. Ele ressaltou que o documento apresenta a dinâmica do evento de forma detalhada, mas não foi possível determinar a velocidade exata da caminhonete no momento da colisão.

RELEMBRE O CASO: Vítimas de acidente de trânsito que deixou um morto e três feridos na Via Verde são identificadas

Apesar da conclusão do laudo, familiares das vítimas demonstraram revolta e frustração. Para eles, ainda faltam esclarecimentos sobre algumas circunstâncias do acidente.

De acordo com a Polícia Civil, o material agora seguirá para o Ministério Público e para a Justiça, que avaliarão eventuais denúncias e o prosseguimento do processo judicial. Durante a coletiva, também foi apresentado um vídeo simulado do acidente, elaborado a partir do laudo pericial, mostrando a dinâmica do evento.

