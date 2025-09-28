Popó detona Werdum após confusão generalizada: “Só faz merda”

Após a confusão generalizada ao fim do combate entre Popó e Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, o tetracampeão mundial de boxe detonou Fabrício Werdum. O ex-campeão do UFC fazia parte da equipe de Wand e, de acordo com o ex-pugilista, foi o responsável por iniciar a confusão generalizada ao final da luta.

Confira o que Popó falou:

“Eu não sei para que merda esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha, tá? Tenho vergonha. Você que veio para cima de mim”, declarou Popó.

Werdum estava envolvido na confusão que tomou conta do ringue ao final da luta entre Popó e Wanderlei. O ex-campeão do UFC chegou a acertar socos em membros do corner de Popó.

Durante a briga, Wanderlei Silva foi atingido por um golde de direta, no queixo, dado por um dos filhos de Popó, Rafael Freitas. O ex-lutador de MMA foi à nocaute e precisou ser encaminhado ao hospital após o incidente.