28/09/2025
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Popó detona Werdum após confusão generalizada: “Só faz merda”

Após a confusão generalizada ao fim do combate entre Popó e Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, o tetracampeão mundial de boxe detonou Fabrício Werdum. O ex-campeão do UFC fazia parte da equipe de Wand e, de acordo com o ex-pugilista, foi o responsável por iniciar a confusão generalizada ao final da luta.

“Eu não sei para que merda esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha, tá? Tenho vergonha. Você que veio para cima de mim”, declarou Popó.

Werdum estava envolvido na confusão que tomou conta do ringue ao final da luta entre Popó e Wanderlei. O ex-campeão do UFC chegou a acertar socos em membros do corner de Popó.

Durante a briga, Wanderlei Silva foi atingido por um golde de direta, no queixo, dado por um dos filhos de Popó, Rafael Freitas. O ex-lutador de MMA foi à nocaute e precisou ser encaminhado ao hospital após o incidente.

