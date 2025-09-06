portugal:-acidente-com-bondinho-que-matou-16-tem-causa-revelada

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) de Portugal divulgou um relatório preliminar do acidente envolvendo um bondinho do Elevador da Glória – uma atração turística tradicional de Lisboa –, neste sábado (6/9).

O descarrilamento do Elevador da Glória, que vai da Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, ocorrido na quarta-feira (3/9), foi causado pela “desconexão do cabo entre as duas cabines”, aponta o documento. Ainda segundo o comunicado, nenhuma anomalia no cabo foi detectada.

Entre moradores e turistas, pelo menos 16 pessoas morreram na tragédia e outras 21 ficaram feridas. Há três brasileiros entre os feridos.

A polícia confirmou as nacionalidades das 16 vítimas, após elas passarem pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses:

5 portugueses

3 britânicos

2 sul coreanos

2 canadenses

1 suíço

1 ucraniano

1 americano

1 francês

Um cidadão alemão, que havia sido dado como morto na noite de quinta-feira (4/9), foi confirmado como vivo e se encontra internado no Hospital de São José.

O elevador da Glória, construído em 1864, é uma das principais atrações turísticas de Lisboa e transporta anualmente mais de três milhões de passageiros. São 265 metros de calçada, com uma inclinação de cerca de 17% e, apesar do pequeno percurso, passa pelas principais regiões, ruas e pontos turísticos da cidade.