Pré-candidata a reeleição, Michelle vai sair do PDT e quer buscar partido fora dos extremismos

A deputada Michelle Melo (PDT) revelou, durante entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, que já decidiu deixar o PDT e se colocar como pré-candidata à reeleição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Ela também comentou sobre convites recebidos para disputar cargos federais e sobre o novo partido que pretende filiar-se.

“Já está definido, sou pré-candidata à reeleição. Inclusive, recebi convite da deputada Tábata Amaral para ser candidata a federal, e também outros convites. Mas, no meu coração, eu tenho um certo temor, porque a nível federal a gente debate leis importantíssimas, destinação importante de emendas, mas isso me distancia um pouco do problema diário do povo. Eu gosto de trabalhar o dia a dia do povo. Tem muita coisa ainda para fazer”, afirmou a deputada.

Michelle explicou que a decisão de deixar o PDT decorre de divergências internas, apesar de já ter superado desentendimentos com a direção estadual.

“Já tive meus entraves com o presidente estadual do PDT, o Tchê, mas já fizemos as pazes. Mas hoje eu não me vejo mais no quadro do PDT por uma série de circunstâncias. A gente tem algumas divergências no trato partidário e tudo isso. Então, a gente está olhando o cenário, analisando. Eu não tenho como ir para qualquer partido, porque tenho convicções estabelecidas. Não gosto de extremismo. Não acho que você me veja num partido de extrema esquerda ou extrema-direita, porque o extremismo deixa o debate raso e a gente precisa debater para achar soluções inteligentes para os nossos problemas”, explicou.

A deputada ressaltou ainda que recebeu diversos convites para se filiar a outros partidos, mas que a decisão será tomada com cautela, levando em conta o cenário eleitoral e as federações partidárias que poderão se formar.

“Eu tenho vários convites. Graças a Deus as pessoas gostam do nosso mandato. Mas ainda não foi nada decidido porque está muito cedo. A gente precisa ver como cada um vai se posicionar, as federações que vão ser construídas. A gente precisa ver todo o cenário e ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte”, finalizou.

VEJA ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: