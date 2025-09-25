Prédio de presídio feminino no Acre será demolido e nova estrutura será construída

Equipes do governo do Acre, incluindo representantes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e das secretarias de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Obras Públicas (Seop), realizaram inspeção no prédio da Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Cruzeiro do Sul na última semana, após sua desativação no dia 20 de setembro.

O laudo técnico apontou que a edificação atual não oferece condições para reforma, especialmente devido a problemas na fundação. “O custo para reparo não traz viabilidade. Optou-se pela demolição total e construção de um novo prédio, considerando toda uma nova estrutura e soluções funcionais para o dia a dia da unidade prisional”, explicou Paulo Renato Dantas, chefe do Departamento de Infraestrutura do Iapen, à Agência de Notícias do Acre.

O projeto do novo presídio prevê 547 m² de área construída, com capacidade para 35 internas. Entre os ambientes planejados estão sala de aula, espaço multiuso para oficinas, atendimento de saúde, cela individual com solário, área de visita familiar, parlatório, alojamento, copa, sala administrativa e sala de controle.

Para viabilizar a obra, avaliada em R$ 2,7 milhões, o governo iniciou tratativas com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), que poderá disponibilizar os recursos necessários para a construção do novo edifício.

Das 17 detentas que estavam no presídio, sete tiveram progressão de pena para monitoramento eletrônico, e as demais dez foram transferidas para a Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Tarauacá, garantindo segurança e continuidade da execução penal durante a obra.