Grave acidente na BR-317 deixa feridos e espalha destroços na pista

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (16), no km 6 da BR-317, no trecho entre o município de Epitaciolândia e Xapuri, em meio à forte chuva que atingia a região.

A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata e um carro de passeio modelo Volkswagen Fox de cor preta. O jornalista Almir Andrade, que passava pelo local no momento do ocorrido, registrou imagens da cena logo após o impacto.

Nas imagens, é possível ver ocupantes ainda dentro do veículo Volkswagen, enquanto populares tentavam prestar socorro e acionar as autoridades. Segundo informações preliminares, uma das vítimas sofreu uma pancada na cabeça. Um dos ocupantes, identificado como José Ribamar, teve uma lesão no rosto, mas estava em estado estável e foi conduzido ao hospital.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar, localizado em Brasiléia, onde receberam atendimento médico. De acordo com as informações atualizadas até o fechamento desta matéria, nenhuma delas corre risco de morte e todas permanecem em observação.

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O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos, possivelmente em razão do acionamento do airbag no momento da colisão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão esteve no local, realizando os primeiros atendimentos e auxiliando no resgate das vítimas.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente confirmadas. Entre as hipóteses levantadas estão a baixa visibilidade provocada pela chuva, possivelmente agravada pelos faróis de outros veículos, além da possibilidade de perda de controle em uma curva no sentido de Xapuri.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser esclarecidas após a conclusão do relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização da rodovia.