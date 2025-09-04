Prefeito Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças

O prefeito Zequinha Lima assinou nesta quarta-feira, 3, a ordem de serviço do asfaltamento de mais uma rua do Programa “Tua Rua Asfaltada”. A contemplada foi a Travessa Nossa Senhora das Graças, no bairro com o mesmo nome. 66 metros da via serão asfaltados com investimento de mais de R$ 100 mil.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado vai asfaltar 30 ruas no município este ano e os serviços já iniciaram em 8 vias, em bairros distintos. Além do asfalto as ruas recebem serviços de drenagem, instalação de rede de água e colocação de meio fio.

Itamar de Sá, morador da travessa enfatizou que o asfalto vai garantir mais qualidade de vida para as pessoas da comunidade. “A gente vem com a reivindicação nesse pedacinho de chão de algum tempo e foi colocado agora na programação da prefeitura e graças a Deus vai ser executado. Agradecer a Deus e agradecer a sensibilidade do prefeito Zequinha Lima por ter olhado para nós porque além de nos dar qualidade de vida, melhora, valoriza aqui os imóveis e melhora o astral, todo mundo fica muito mais feliz com isso”.

Outro morador da comunidade Wolney Campos, lembra que o asfaltamento da via era um sonho da mãe dele. “Antes da minha mãe se tornar acamada, a gente ficava aqui na área e ela dizia quando é que vão passar o asfalto aqui? Eu dizia, mãe, sonhar é de graça, e na gestão prefeito Zequinha as coisas mudaram. Hoje ela não está em vida para ver a realização disso, mas nosso sonho está se tornando realidade”.

Zequinha afirma que as máquinas e homens já entrarão na comunidade para executar o serviço nesta quinta-feira, 4. “Esse ano nós vamos asfaltar cerca de 30 pedaços de rua em parceria com o Governo do Estado e já estamos em vários lugares como na área do Igarapé Preto, na região do IFAC e estamos vindo aqui hoje para dizer para vocês que a partir de amanhã as máquinas começam aqui na rua de vocês. Nós não viemos dizer que nós vamos pensar como é que nós vamos fazer o asfalto, nós viemos dizer que o asfalto começa a chegar aqui a partir de amanhã. Toda vez que a gente vai entrar numa rua, a gente faz sempre uma reunião antes para informar que as máquinas vão estar entrando”, destacou o prefeito Zequinha Lima.