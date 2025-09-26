26/09/2025
Prefeitos discutem aterro sanitário, saneamento e educação em reunião da Amac em Cruzeiro do Sul

O presidente da Amac, Tião Bocalom, ressaltou a importância de aproximar a associação dos municípios do interior

A Associação dos Municípios do Acre (Amac) realizou nesta sexta-feira (26), em Cruzeiro do Sul, uma reunião que reuniu prefeitos do Vale do Juruá para debater pautas voltadas ao desenvolvimento da região. O encontro ocorreu dentro da programação do aniversário de 121 anos da cidade e contou com a participação do presidente da Amac, Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco, e do vice-presidente da entidade, Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul.

O encontro ocorreu dentro da programação do aniversário de 121 anos da cidade | Foto: ContilNet

Entre os principais temas em debate estiveram a construção de aterros sanitários, o fortalecimento do sistema de esgotamento sanitário e a busca por soluções conjuntas para problemas comuns aos municípios do interior acreano, que enfrentam desafios diferenciados devido ao isolamento geográfico.

Segundo o prefeito Zequinha Lima, a reunião é fundamental para alinhar propostas e fortalecer a atuação conjunta das prefeituras.

Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima | Foto: ContilNet

“Nós temos problemas comuns aqui na região e nada melhor do que sentar com os prefeitos para discutir soluções. A questão do aterro sanitário e do saneamento básico são prioridades, além da municipalização do ensino fundamental, que precisa ser debatida com clareza para que não sobrecarregue financeiramente os municípios”, destacou.

Já o presidente da AMAC, Tião Bocalom, ressaltou a importância de aproximar a associação dos municípios do interior e de buscar soluções conjuntas para demandas urgentes.

“É fundamental ouvir cada prefeito e levar os serviços da AMAC para perto das regiões mais isoladas. A destinação do lixo é hoje um dos maiores problemas enfrentados, com prefeitos sendo pressionados pelo Ministério Público. Mas também vamos avançar em pautas como abastecimento de água e saneamento, com apoio do governo do Estado”, disse.

A expectativa é que, ao final do encontro, sejam estabelecidos encaminhamentos que possam contribuir de forma prática para melhorar a infraestrutura e os serviços básicos nos municípios do Juruá.

