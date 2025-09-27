27/09/2025
Universo POP
Prefeitura de Araranguá abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Inscrições abertas até terça-feira (30/09/2025) – Saiba como garantir sua participação no concurso público

A Prefeitura de Araranguá, em Santa Catarina, anunciou a abertura de inscrições para o concurso público com oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 10.766,92.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (30/09/2025) no site oficial do Instituto Fucap, responsável pela organização do certame: https://www.institutofucap.org.br/concursos.

O concurso contempla diversos cargos em áreas como educação, saúde, assistência social, engenharia, odontologia, fiscalização e serviços gerais. Entre as funções disponíveis estão:

  • Professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental e diversas disciplinas do Ensino Médio

  • Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e odontólogos

  • Técnicos em Enfermagem, Radiologia, Informática e Saúde Bucal

  • Auxiliares administrativos, de laboratório e de serviços gerais

  • Motoristas, mecânicos, vigias e operadores de máquinas

O número exato de vagas ainda será divulgado, mas o concurso representa uma oportunidade significativa para profissionais de diferentes áreas que buscam atuar no setor público municipal.

