Prefeitura de Brasileia realiza desfile cívico e militar dos 203 anos de independência

Celebração contou com a presença do Prefeito Carlinhos do Pelado e do governador Gladson Cameli

Com o tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”, a Prefeitura de Brasiléia realizou, na noite desta quinta-feira (5), o tradicional desfile cívico em celebração à Independência do Brasil, comemorada no dia 7 de setembro.

Prefeitura de Brasileia realiza desfile cívico e militar dos 203 anos de independência. Foto: Ascom/Gennoci Nascimento

Mesmo diante do tempo fechado, centenas de pessoas prestigiaram as apresentações com escolas estaduais e municipais, que apresentaram diversos temas sobre a história da independência, destacando símbolos, personagens e valores que marcaram a construção da nação.

A abertura do desfile contou com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, do prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, além de vereadores e secretários municipais e estaduais.

O desfile foi conduzido pela Banda de Música da Unidade Educativa Mariano Baptista, de Cobija, Pando, Bolívia, que animou o desfile.

com a presença do Prefeito Carlinhos do Pelado e do governador Gladson Cameli. Foto: Ascom/Gennoci Nascimento

Contou ainda com a participação do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, escolas estaduais, instituições e as universidades de medicina de Cobija, Pando Bolívia que abrilhantaram a programação cívica.

O governador do Estado Acre, Gladson Cameli, declarou: “É uma alegria participar do desfile cívico de Brasiléia e ver a população celebrando nossa história e cultura. Momentos como este reforçam o amor pelo Brasil.”

O prefeito Carlinhos do Pelado agradeceu a presença do governador Gladson Cameli, que veio da capital prestigiar o desfile, e a população de Brasiléia, que compareceu.

Realização teve como tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”. Foto: Ascom/Gennoci Nascimento

“Quero agradecer a presença do governador Gladson Cameli, que veio da capital prestigiar o desfile, e também a população de Brasiléia, que compareceu e encheu de orgulho este momento tão especial para nossas escolas e para a cidade.”

Veja os registros:

