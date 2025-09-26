26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal

Mais de 5 mil galões de 5 litros foram distribuídos nesta semana nos bairros Miritizal de Cima e de Baixo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Defesa Civil com o apoio do Corpo de Bombeiros continua a entrega de galões de água potável para mais de 3 mil famílias dos Bairros Miritizal de Cima e de Baixo afetadas pela enchente de 2025.

Mais de 5 mil galões de 5 litros foram distribuídos nesta semana nos bairros Miritizal de Cima e de Baixo/Foto: Cedida

Somente nesta semana mais de 5 mil galões de água potável de 5 litros já foram distribuídos, contemplando as famílias atingidas pelas cheias .A demora para a distribuição segundo Iranilson Nery, Agente da Defesa Civil do município, se deu pela pela espera da liberação dos recursos por parte do Governo Federal, que reconheceu o Estado de Emergência decretado pelo prefeito Zequinha Lima, durante o período de enchentes ,através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social.

Recursos federais ainda estão sendo liberados, mas a Prefeitura segue auxiliando as famílias afetadas/Foto: Cedida

Em 2025, o Rio Juruá atingiu a cota de 13,70 metros, afetando mais de 10 mil pessoas em 12 bairros e comunidades ribeirinhas.

Iranilson cita que os recursos do Governo Federal ainda estão sendo liberados e que a gestão do Prefeito Zequinha continua auxiliando as famílias afetadas pela enchente de 2025.

A ação conta com apoio do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil Municipal/Foto: Cedida

“ Com recursos recebidos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional entregamos água para mais de 3 mil famílias na região do Miritizal. Contamos com o apoio do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre e de agentes da Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul. Nosso gestor, prefeito Zequinha Lima tem nos dados todas as condições para levarmos as ações da Defesa Civil em todos os lugares. Vale ressaltar que durante a enchente esse serviço de distribuição de água potável também ocorreu em nossa cidade.”, enfatiza.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost