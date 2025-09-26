Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Defesa Civil com o apoio do Corpo de Bombeiros continua a entrega de galões de água potável para mais de 3 mil famílias dos Bairros Miritizal de Cima e de Baixo afetadas pela enchente de 2025.

Somente nesta semana mais de 5 mil galões de água potável de 5 litros já foram distribuídos, contemplando as famílias atingidas pelas cheias .A demora para a distribuição segundo Iranilson Nery, Agente da Defesa Civil do município, se deu pela pela espera da liberação dos recursos por parte do Governo Federal, que reconheceu o Estado de Emergência decretado pelo prefeito Zequinha Lima, durante o período de enchentes ,através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social.

Em 2025, o Rio Juruá atingiu a cota de 13,70 metros, afetando mais de 10 mil pessoas em 12 bairros e comunidades ribeirinhas.

Iranilson cita que os recursos do Governo Federal ainda estão sendo liberados e que a gestão do Prefeito Zequinha continua auxiliando as famílias afetadas pela enchente de 2025.

“ Com recursos recebidos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional entregamos água para mais de 3 mil famílias na região do Miritizal. Contamos com o apoio do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre e de agentes da Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul. Nosso gestor, prefeito Zequinha Lima tem nos dados todas as condições para levarmos as ações da Defesa Civil em todos os lugares. Vale ressaltar que durante a enchente esse serviço de distribuição de água potável também ocorreu em nossa cidade.”, enfatiza.