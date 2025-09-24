Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugura nova escola na Zona Rural do município

O prefeito Zequinha Lima inaugurou nesta terça-feira, 23, a Escola Municipal Elzivânia Mendonça da Conceição, de construção mista, em alvenaria e madeira localizada no Ramal 6, da Br 364,que atende 41 alunos em dois turnos. A escola foi feita com recursos próprias da Prefeitura, com investimento de R$ 150 mil. A unidade é composta por sala de aula, banheiros, cozinha, secretaria, poço e já conta com internet. O mobiliário e os equipamentos novos também foram entregues.

Estiveram presentes no evento, pessoas da comunidade, vereadores, secretários, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Elter Nóbrega e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior.

Raimundo Nonato Silva, Diretor da Regional Santa Luzia do Campinas, parabenizou a gestão municipal pela nova escola e pediu que a comunidade cuide da nova unidade de ensino.

“Em nome da comunidade agradecemos ao prefeito Zequinha Lima. Estamos felizes com uma escola novinha com todos os equipamentos e material didático novos. É hora de preservarmos essa grande obra que chegou à nossa comunidade.

Antônio Altevir Silva, Presidente da Associação de Produtores da Comunidade do Ramal 6, elogiou padrão da escola.

“Aqui é um investimento de grande porte, há 3 anos lutávamos por essa escola, então hoje é dia de muita alegria. Estamos recebendo uma escola padrão, então nossas palavras são de gratidão ao Prefeito Zequinha “.

A escola atende a 41 alunos nos dois turnos, sendo do 1° ao 5° ano, no turno da manhã e 6° ao 9° ano, no turno da tarde. A professora Maria Vânia de Oliveira enfatiza que as instalações novas impactam de forma positiva o ensino aprendizagem. “Quero agradecer nosso prefeito Zequinha por nossa nova escola e nossas crianças terão um desenvolvimento melhor”.

Fiama Maria Alves, merendeira da Regional Santa Luzia Campinas enalteceu as instalações da nova unidade de ensino. “A comunidade reconhece a importância de uma escola de primeiro mundo porque tudo o que precisamos temos para desenvolver nosso trabalho e isso é graças a uma gestão de qualidade como essa que temos “.

Para o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Elter Nóbrega, a nova unidade erguida na zona rural simboliza o respeito da gestão pela educação e pelos moradores da zona rural.”Nosso prefeito está de parabéns por trazer uma obra dessa tão importante para uma comunidade tão distante da cidade.”

“É uma alegria estar aqui e ver as ações da gestão do nosso Prefeito Zequinha Lima chegar tão longe. Sou parceiro da gestão e estou aqui para contribuir com o desenvolvimento de nossa Cruzeiro do Sul”, destacou o deputado Estadual Nicolau Júnior, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que os investimentos na alcançam as zonas urbana e rural de Cruzeiro do Sul. “Aqui temos um prédio novo e com todos os equipamentos novos. Nossa gestão garante investimentos para a educação da zona com tudo novo do prédio à internet,poço artesiano,todos os móveis novos, merenda escolar, com freezer, geladeira,fogão. O mesmo investimento que nós fazemos na zona urbana, nós fazemos questão de trazer esse mesmo benefício para a zona rural”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Educação em alta

Nesta segunda-feira, 22, a como parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima reinaugurou as Escola de Ensino Integral Terezinha Saavedra, no bairro Saboeiro, e a Rita de Cássia, no Cruzeirão. O investimento da prefeitura na reforma junto com a aquisição de nova mobília, foi de R$2,1 milhões. O modelo de ensino em tempo integral amplia a permanência do estudante na escola e fortalece o processo de aprendizagem e os alunos têm aula de inglês nas unidades de ensino.