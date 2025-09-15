Prefeitura de Rio Branco conquista destaque no Tesouro Nacional com Nota A em gestão contábil

A Prefeitura de Rio Branco foi destaque nacional ao conquistar a Nota A no III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, entregue nesta segunda-feira (15) durante cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O evento é promovido pelo Tesouro Nacional e tem como propósito valorizar os entes federativos que garantem informações consistentes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), estimulando maior transparência e boas práticas na gestão pública.
O prefeito Tião Bocalom esteve presente na capital federal para representar a cidade e receber o reconhecimento. Com a premiação, Rio Branco passa a figurar entre os municípios que mais se destacam pela qualidade das informações contábeis e fiscais enviadas ao sistema nacional.
O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi é publicado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A análise verifica a consistência e a precisão dos demonstrativos enviados por estados e municípios, considerados fundamentais para a formulação de políticas públicas, estudos sobre finanças e credibilidade perante órgãos de controle e instituições financeiras.
Na edição de 2025, além da avaliação da qualidade contábil e fiscal, a premiação também passou a reconhecer os entes federativos que alcançam a classificação A+ na Capacidade de Pagamento (CAPAG), indicador que avalia a saúde financeira de quem pretende contratar novos empréstimos com aval da União.
Em 2024, Rio Branco já havia obtido números expressivos: ficou em 10º lugar no ranking nacional, atingiu 95,14% de acertos e registrou 140,81 pontos no Indicador de Qualidade Contábil e Fiscal (ICF). Esses resultados reforçam o compromisso da gestão municipal com a responsabilidade na aplicação dos recursos e a transparência nas contas públicas.
Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que a conquista é motivo de orgulho e simboliza a confiança da população na administração municipal. “Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, trabalhando com responsabilidade e transparência na aplicação dos recursos públicos. É uma conquista que reforça a confiança da população na gestão e abre portas para novos investimentos em nossa cidade”, afirmou.