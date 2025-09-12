Prefeitura inicia análises em busca de solução para conter erosão nas cabeceiras da ponte do Judia

A Prefeitura de Rio Branco deu início a uma série de sondagens no solo das cabeceiras da ponte sobre o Igarapé Judia, no Segundo Distrito da capital. O objetivo é avaliar os efeitos da erosão e apontar as medidas necessárias para evitar riscos à estrutura.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, acompanhou o início das perfurações nesta quinta-feira (11). Ele destacou que a característica do solo na região favorece o processo de cedimento, motivo pelo qual as cabeceiras de pontes exigem intervenções frequentes, principalmente após períodos de cheia.

Os trabalhos haviam sido suspensos anteriormente devido às chuvas, que dificultavam a realização de análises técnicas mais detalhadas. Com a melhoria do tempo, a equipe retomou a prospecção para identificar com precisão a composição do terreno e os procedimentos adequados para estabilizar a área.

Segundo a secretaria, a previsão é de que os estudos sejam finalizados em até 10 dias. Durante esse período, o tráfego de veículos e pedestres pela ponte não será prejudicado.

Cid Ferreira ressaltou que a prefeitura tem atuado de forma preventiva para evitar problemas futuros. “As cabeceiras de pontes no Acre sempre apresentaram desafios por conta do solo. O importante é que estamos adotando medidas para garantir a segurança da população”, afirmou.