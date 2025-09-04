Prefeitura reinaugura escola no Manoel Julião após reforma de R$ 800 mil e anuncia mais cinco entregas

A reinauguração da escola Chrizarubina Leitão Abrahão, aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), no bairro Manoel Julião. O evento contou com a presença do secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, que falou sobre a alegria de entregar a primeira escola da gestão.

“A escola foi totalmente adequada para os padrões e normas legislativas modernas e hoje, com os investimentos que fizemos aqui, nessa escola, a gente quer dar muito mais para nossas crianças, para o futuro delas”, revela.

Além disso, a prefeitura afirmou ter criado um espaço adequado para crianças com necessidades especiais. “Aqui nós temos um ambiente todo adequado para crianças especiais, tem projetos de pânico em caso de incêndio, temos um estacionamento, tudo isso foi adequado para a gente ter uma escola de alto padrão”, afirmou ele, ressaltando que foram cerca de R$800 mil investidos de recursos próprios da prefeitura.

O secretário revelou ainda que essa é apenas a primeira entrega, e que outras cinco escolas deverão ser agraciadas com grandes reformas.

“Além dessa, nós vamos ter mais cinco entregas da gestão ainda no verão. São investimentos altos sendo feitos, porque o prefeito entende que quanto mais investir na educação a gente vai ter um futuro melhor da cidade, e é isso que a gente pede”, disse.

Por fim, o secretário deixou uma última frase “a educação é o futuro das crianças”, com a voz levemente embargada.

A diretora da escola, Luciana Felicio,destacou a importância da reforma, e credenciamento junto à prefeitura, destacou as melhorias feitas. “Agora podemos receber as crianças com qualidade e segurança. Tivemos diversas salas novas, questões de acessibilidade, questões estrurais, então agradeço a prefeitura e todos os envolvidos nesse momento muito especial”, destacou.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve presente e destacou que a estrutura entregue fará com que as crianças queiram estar mais tempo na escola. “Eu acho que é isso, a escola tem que ser um ambiente onde a criança venha e não queira ir embora, é esse o nosso projeto educacional. Queremos que a criança realmente goste da sua escola. E ela gostando da escola, não tenha dúvida nenhuma que ela vai aprender muito mais. Então, estou muito feliz com tudo que está acontecendo”, destacou.

Veja mais imagens da escola: