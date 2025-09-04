Prefeitura vai construir parada com estrutura metálica para os mototaxistas do centro de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai construir uma parada metálica para os mototaxista na Rua 28 de Novembro próximo à Caixa Econômica Federal, no Centro da cidade. O Prefeito Zequinha Lima assinou nesta quarta-feira, 03, a Ordem de Serviço para o início da obra. A parada terá 7 metros de cumprimento, atenderá entre 8 à 20 profissionais. As obras terão niciarão nesta quarta-feira, 3 e o novo espaço terá uma estrutura metálica em substituição à atual de madeira.

O mototaxista José Pereira, agradeceu ao prefeito pelo novo abrigo e disse que a nova estrutura vai trazer mais conforto para todos.

“Eu acredito que vai melhorar bastante, porque aqui quando chove a gente fica na chuva, fica tudo molhado e com a nova parada vai melhorar bastante porque a gente vai ter um lugar que vamos conseguir ficar mais confortáveis. Agradecer ao prefeito pelo nosso novo espaço, vai ficar um lugar bem legal para a gente se amparar aqui.” Disse Pereira.

Cláudio Antônio, mototaxista, disse que a estrutura metálica era um sonho da categoria e vai beneficiar mototaxistas e população.

“Essa parada é um sonho. Nós já tivemos duas paradas aqui que caíram.Graças a Deus, essa Ordem de Serviço foi assinada hoje, e a obras vai trazer mais conforto para nós, como mototaxista. Essa é uma parada diferente que vai trazer beleza, vai comportar a nossa categoria e principalmente as pessoas que circulam pelas ruas e sentam muito aqui na nossa parada. Então é um negócio que vai trazer melhoria não só para nós como categoria, mas para todas as pessoas que circulam pelo centro da cidade”, concluiu Cláudio.