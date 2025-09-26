26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa de café da manhã em homenagem aos 50 anos da Emater e vc Cageacre

Evento reuniu autoridades, servidores e representantes do setor agrícola para celebrar meio século de contribuição ao desenvolvimento rural do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou de um café da manhã comemorativo em alusão aos 50 anos da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre) e do Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre). O evento aconteceu no auditório da Emater, em Rio Branco, e contou com a presença de diversas autoridades estaduais, entre elas o governador Gladson Cameli, além de servidores, técnicos e representantes do setor agrícola acreano.

A celebração marcou meio século de atuação da Emater e do Cageacre na promoção do desenvolvimento agrícola e no fortalecimento da agricultura familiar no estado. Ao longo desses 50 anos, as instituições vêm sendo fundamentais para levar assistência técnica, conhecimento e suporte aos pequenos produtores rurais, contribuindo diretamente para a segurança alimentar, a geração de renda e a sustentabilidade no campo.

Evento reuniu autoridades, servidores e representantes do setor agrícola para celebrar meio século de contribuição ao desenvolvimento rural do Acre/Foto: Cedida

Nicolau Júnior destacou a importância histórica das duas instituições para o desenvolvimento socioeconômico do Acre. Ele fez questão de agradecer a todos os servidores da Emater e do Cageacre pelo comprometimento e dedicação ao longo das décadas, ressaltando o papel essencial que cada um desempenha na construção de um estado mais próspero e justo.

“Quero deixar aqui meu profundo agradecimento a todos os servidores que, com esforço e amor pelo que fazem, constroem diariamente uma ponte entre o conhecimento técnico e os sonhos dos nossos produtores rurais. A confiança que os homens e mulheres do campo depositam no trabalho de vocês é fruto de uma história de credibilidade e compromisso com o desenvolvimento do Acre”, declarou Nicolau Júnior.

Nicolau Júnior destacou a importância histórica das duas instituições para o desenvolvimento socioeconômico do Acre/Foto: Reprodução

O presidente da Aleac também enfatizou que os desafios enfrentados pelo setor agrícola são grandes, mas que com união, conhecimento e políticas públicas eficazes, é possível superá-los e seguir avançando.

“Vivemos tempos de transformação, e o setor rural precisa cada vez mais de apoio técnico, inovação e incentivo. A Emater e o Cageacre têm mostrado que são aliados fundamentais dos nossos produtores para que possamos enfrentar os obstáculos e seguir trilhando o caminho do progresso”, afirmou.

A Emater e o Cageacre têm sido responsáveis por levar tecnologia, capacitação e apoio técnico a milhares de agricultores familiares em todo o estado/Foto: Cedida

A Emater e o Cageacre têm sido responsáveis por levar tecnologia, capacitação e apoio técnico a milhares de agricultores familiares em todo o estado, contribuindo para o aumento da produtividade, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida no campo. Ao longo dos anos, os órgãos vêm se adaptando às novas demandas do setor, atuando em áreas como agroecologia, regularização fundiária, acesso a crédito rural, entre outras.

A celebração dos 50 anos da Emater e do Cageacre não apenas homenageia o passado, mas também projeta o futuro de um Acre mais sustentável, produtivo e inclusivo para todos os que vivem da terra.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost