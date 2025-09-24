Presidente nacional do PT chega ao Acre no domingo para cumprir agendas com Jorge Viana

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, vem ao Acre no próximo domingo (28).

Eleito em julho para comandar o maior partido de esquerda da América Latina, Edinho cumprirá uma série de agendas ao lado do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana.

No domingo, Silva participará de um dia de campo no Seringal Cachoeira, em Xapuri, acompanhado de Jorge Viana e de empresários de 16 países que vêm ao Acre para comprar produtos locais, dentro do programa Exporta Mais Amazônia, promovido pela ApexBrasil.

Na segunda-feira (29), Edinho deve conceder uma coletiva de imprensa.