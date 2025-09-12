Preso em flagrante em praça na capital, homem usava tablet do governo para controlar venda de drogas

Emilson Lima da Silva, de 27 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (11), na Praça Luiz Gálvez — conhecida popularmente como Praça da Semsur —, localizada nas proximidades da UPA da Baixada, no bairro Palheiral , região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia anônima de um popular, que relatou que um homem estaria vendendo drogas na Praça da Semsur e forneceu as características do suspeito.

De posse da informação, os militares foram até o local e avistaram Emilson em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, o homem tentou fugir, mas foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele cerca de 200 gramas de maconha, uma balança de precisão e um tablet escolar doado pelo governo, no qual o suspeito mantinha anotações referentes ao tráfico.

Diante dos fatos, Emilson recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a droga e o tablet, para os devidos procedimentos. Na unidade policial, foi constatado que o acusado já tinha passagem anterior pelo mesmo crime.