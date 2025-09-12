12/09/2025
Universo POP
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens
Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Preso em flagrante em praça na capital, homem usava tablet do governo para controlar venda de drogas

Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele cerca de 200 gramas de maconha

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Emilson Lima da Silva, de 27 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (11), na Praça Luiz Gálvez — conhecida popularmente como Praça da Semsur —, localizada nas proximidades da UPA da Baixada, no bairro Palheiral , região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o homem tentou fugir/ Foto: ContilNet

Segundo informações da Polícia Militar do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia anônima de um popular, que relatou que um homem estaria vendendo drogas na Praça da Semsur e forneceu as características do suspeito.

De posse da informação, os militares foram até o local e avistaram Emilson em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, o homem tentou fugir, mas foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele cerca de 200 gramas de maconha, uma balança de precisão e um tablet escolar doado pelo governo, no qual o suspeito mantinha anotações referentes ao tráfico.

Diante dos fatos, Emilson recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a droga e o tablet, para os devidos procedimentos. Na unidade policial, foi constatado que o acusado já tinha passagem anterior pelo mesmo crime.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost