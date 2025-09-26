26/09/2025
Pressionado pelo União Brasil, Celso Sabino entrega carta de demissão do Ministério do Turismo

Partido determinou saída de seus filiados de todos os cargos no governo Lula. Sabino, que é deputado federal, foi nomeado para o Ministério do Turismo há dois anos.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, oficializou nesta sexta-feira (26) o pedido demissão anunciado na semana passada, quando o União Brasil deu 24 horas para que os filiados deixassem os cargos no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ministro Celso Sabino diz que respeitará decisão do partido — Foto: Eric Ribeiro/M&E

Sabino afirmou que permanecerá no cargo até a próxima quinta-feira (2), a pedido do presidente Lula, para acompanhá-lo durante um evento de entrega de obras concluídas para a COP30, em Belém.

“Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel, entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido”, anunciou Sabino.

“A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem um trabalho de diálogo mantido, e hoje o presidente assinou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos”, prosseguiu.

Sabino formalizou o pedido demissão anunciado na semana passada, quando o União Brasil estabeleceu um prazo de 24 horas para que os filiados deixassem os cargos na gestão petista.

O ministro conversou com o presidente Lula na última sexta-feira (19), quando acertou que voltariam a se falar após a viagem do petista a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU.

