PRF amplia atuação no Juruá e foca em conscientização de motoristas

Há alguns meses, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a contar com uma base provisória em Cruzeiro do Sul, instalada na Cidade da Justiça. A medida amplia a presença da instituição no Vale do Juruá, sobretudo nas rodovias federais que cortam a região, como a BR-364 e a BR-307.

De acordo com Lucas Machado, responsável pelo Núcleo de Comunicação da PRF, a atuação no município é voltada principalmente para a prevenção e a educação no trânsito, com campanhas de conscientização junto a motoristas, escolas e empresas.

“O nosso intuito é trazer conscientização e educação para o trânsito, com o objetivo final de salvar vidas e evitar acidentes”, explicou.

Machado destacou que a presença de viaturas da PRF dentro da cidade tem gerado dúvidas na população. No entanto, ele esclareceu que a atuação da corporação em questões de trânsito ocorre apenas a partir da ponte da Variante, em direção às rodovias federais.

“Apesar de a BR-307 cortar a área urbana, o trecho até a divisa com o Amazonas está sob responsabilidade do Estado. A PRF não tem sistema para autuar nesse perímetro. Nossa prioridade é a segurança viária e o trabalho educativo”, disse.

Ainda segundo o representante, a corporação pode prestar auxílio em situações emergenciais ou criminais dentro do município, mas reforça que o foco principal não é a aplicação de multas, e sim a conscientização da população.

“A PRF jamais chegaria aqui apenas para fazer comandos e gerar autuações. Nossa prioridade é salvar vidas. Por isso, temos feito comandos educativos e parcerias com o Ciretran, além de levar palestras a escolas e empresas”, ressaltou Machado.

A PRF, instituição centenária, vem ampliando sua atuação em regiões distantes do país, como o Juruá, buscando aproximar-se da comunidade e fortalecer a cultura da segurança no trânsito.