PRF apreende 2 mil maços de cigarros contrabandeados e sem notas fiscais na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados durante fiscalização realizada no km 157 da BR-364, no município de Bujari, na última sexta-feira (29).

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu após a ordem de parada a um caminhão que trafegava pela rodovia. Durante a vistoria, os policiais perceberam irregularidades na carga, que estava acondicionada em sacos de lixo, sem correspondência com as notas fiscais apresentadas pelo motorista.

Ao abrir os volumes, a equipe encontrou 2 mil maços de cigarros de origem estrangeira, configurando crime de contrabando. Os ocupantes do veículo foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Rio Branco, para os procedimentos legais cabíveis.

De acordo com a PRF, ações como essa integram a rotina de combate a ilícitos nas rodovias federais e têm como objetivo reduzir prejuízos à economia nacional e à saúde pública.