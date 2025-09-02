PRF apreende 2 mil maços de cigarros contrabandeados e sem notas fiscais na BR-364

Cigarros estavam embalados em sacos de lixo para despistar fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados durante fiscalização realizada no km 157 da BR-364, no município de Bujari, na última sexta-feira (29).

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu após a ordem de parada a um caminhão que trafegava pela rodovia. Durante a vistoria, os policiais perceberam irregularidades na carga, que estava acondicionada em sacos de lixo, sem correspondência com as notas fiscais apresentadas pelo motorista.

Cigarros estavam embalados em sacos de lixo para despistar fiscalização/Foto: Reprodução

Ao abrir os volumes, a equipe encontrou 2 mil maços de cigarros de origem estrangeira, configurando crime de contrabando. Os ocupantes do veículo foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Rio Branco, para os procedimentos legais cabíveis.

De acordo com a PRF, ações como essa integram a rotina de combate a ilícitos nas rodovias federais e têm como objetivo reduzir prejuízos à economia nacional e à saúde pública.

