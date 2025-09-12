PRF apreende carga de cigarros contrabandeados em Cruzeiro do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3.500 maços de cigarros contrabandeados que estavam sendo transportados em um ônibus interestadual no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A mercadoria ilícita estava escondida em quatro caixas e foi descoberta durante fiscalização de rotina. O material foi encaminhado à Receita Federal para as medidas legais cabíveis.

A PRF reforça que ações como essa fazem parte do trabalho contínuo de combate ao contrabando e à entrada irregular de produtos no país, prática que prejudica a economia e a saúde pública.