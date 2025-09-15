PRF apreende motocicleta com sinais de identificação adulterados na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta com sinais de identificação adulterados em Senador Guiomard. A ação ocorreu na BR-317, durante patrulhamento realizado na última sexta-feira (12).

Os policiais encontraram o veículo em um pátio de oficina às margens da rodovia. A motocicleta estava com a numeração do motor suprimida, o que caracteriza crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

De acordo com a PRF, o responsável pela oficina informou que a motocicleta havia sido deixada por um cliente, mas não soube detalhar a origem do veículo.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, que ficará responsável pela investigação.