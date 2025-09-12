PRF flagra homem com rifle e munições sem registro em Mâncio Lima

Durante abordagem na zona rural do município, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um rifle calibre .22 e diversas munições que estavam em posse de um motociclista, em Mâncio Lima.

O homem não apresentou documentação legal para o porte do armamento, caracterizando posse irregular. Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Mâncio Lima, onde responderá pelos procedimentos legais.

A PRF destacou que a fiscalização em áreas rurais tem como objetivo coibir o transporte ilegal de armas e munições, prevenindo a criminalidade e reforçando a segurança pública na região.