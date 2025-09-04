PRF recupera mais de cinco veículos roubados no Vale do Juruá em pouco mais de um mês

A presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Vale do Juruá, mesmo de forma provisória, já tem apresentado resultados positivos no combate à criminalidade. Segundo o setor de comunicação do órgão, em pouco mais de um mês de atuação, pelo menos cinco veículos roubados foram recuperados e encaminhados à Polícia Civil.

O policial Lucas Machado destacou que, além da fiscalização de trânsito e combate ao tráfico de drogas, área em que a PRF é reconhecida nacionalmente, a instituição tem atuado na recuperação de veículos clonados e no cumprimento de mandados de prisão. “Muitos criminosos tentam se esconder em regiões mais afastadas como essa, e nosso trabalho é justamente identificar e tirar de circulação essas pessoas”, explicou.

De acordo com Machado, os proprietários que recebem de volta seus veículos, muitas vezes já dados como perdidos, ficam satisfeitos com o trabalho realizado. Ele acrescentou que um levantamento mais detalhado será divulgado após seis meses de atividades no Juruá, mas já é possível perceber um aumento gradativo no número de ocorrências.

Além das ações repressivas, a PRF também pretende investir em atividades educativas. “Vamos visitar escolas e empresas, apresentar nosso trabalho e reforçar que a população pode contar conosco em qualquer situação”, afirmou Machado.

A expectativa é que, nos próximos meses, seja construída uma base fixa da PRF na BR-364, garantindo maior estrutura e presença permanente no Vale do Juruá. “Queremos tranquilizar a população. A PRF está aqui para ser parceira da segurança pública e colaborar diretamente para o bem-estar de todos”, concluiu.