Primeira Semana Cultural Andina inicia nesta sexta-feira no Lago do Amor

Compartilhar experiências e promover um intercâmbio de culturas é o objetivo da Semana Cultural Andina, realizada pela primeira vez na capital acreana, Rio Branco. Organizada pelo governo estadual, o evento reúne representantes da Bolívia, Peru e do Acre, pelo lado brasileiro, nesta sexta-feira, 12, sábado, 13, e domingo, 14, das 17h às 22h, no Lago do Amor. Aberta ao público, a programação inclui apresentações musicais, comidas típicas e exposições de artesanato que destacam a diversidade cultural dos países que compartilham a tríplice fronteira.

O evento é realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com o apoio dos Consulados do Peru e da Bolívia, Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e das Secretarias de Estado da Casa Civil (SECC), de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), de Comunicação (Secom), e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

Marcelo Messias, secretário de Turismo e Empreendedorismo, explicou que este é o primeiro evento realizado a partir da criação de uma lei que fomenta o intercâmbio cultural entre os países. “Vamos estar aqui recebendo, na nossa capital, os nossos vizinhos da Bolívia e do Peru, onde eles estarão oferecendo a cultura, o artesanato e a comida. Nós teremos aqui também uma agência de viagem do Peru, que estará vendendo os pacotes turísticos para que os acreanos possam ir lá e conhecer. Então você está convidado a vir conhecer um pouco mais da cultura dos nossos vizinhos, aqui no Lago do Amor”.

“É uma grande felicidade estar aqui, não só valorizando, mas também apresentando para a população acreana essa cultura tão rica e milenar. É um convite que fazemos para virem prestigiar este grande evento neste final de semana. Teremos a apresentação de danças culturais tanto bolivianas quanto peruanas e, também, teremos essa transversalidade de conhecermos a cultura, a gastronomia e o artesanato, que é tão rico”, enfatizou Patrícia Parente, diretora de Empreendedorismo da Sete.

Segundo o coordenador da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), Ítalo Medeiros, as populações que vivem nas regiões de fronteira compartilham de forma intensa costumes e tradições. Para ele, o evento permitirá observar essas semelhanças e compreender melhor os significados que elas carregam: “A cultura ajuda a diminuir distâncias e as expressões artísticas colaboram para a superação de barreiras.”

1ª Semana Cultural Andina

Criada pela Lei nº 4.425, em 2024, a Semana Cultural Andina foi proposta pelo deputado estadual Luiz Gonzaga, com o objetivo de promover a integração cultural entre o Peru, a Bolívia e o Acre, além de incentivar o intercâmbio artístico e estimular a realização de eventos. A expectativa é que a iniciativa se consolide no calendário oficial do estado, ampliando o alcance das manifestações artísticas e promovendo maior visibilidade às tradições compartilhadas na região fronteiriça.