Primeiro dia da ExpoSena 2025 é marcado por chuva forte

O primeiro dia da ExpoSena Rural Show 2025, realizado em Sena Madureira, no interior do Acre, foi marcado por fortes chuvas, mas a animação do público não foi afetada. Apesar do tempo instável, registros mostram visitantes dançando e se divertindo ao som da música de Vanessa da Mata, “Ai, ai, ai, tomar um banho de chuva”, em um momento de descontração que contagiou quem estava presente.7

O evento, que começou nesta quarta-feira (24) e segue até sábado (27), reúne atrações para toda a família, incluindo rodeio, shows, pirotecnia e apresentações culturais.

A ExpoSena 2025 promete mais dias de atividades intensas, com música, competições e atrações que unem tradição rural e cultura local, consolidando o evento como um dos principais da região. O evento segue até sábado (27), com entrada gratuita e programação diversificada para atender diferentes públicos.