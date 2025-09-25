25/09/2025
Universo POP
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Primeiro dia da ExpoSena 2025 é marcado por chuva forte

Primeiro dia do evento em Sena Madureira teve chuva, mas público dançou animado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O primeiro dia da ExpoSena Rural Show 2025, realizado em Sena Madureira, no interior do Acre, foi marcado por fortes chuvas, mas a animação do público não foi afetada. Apesar do tempo instável, registros mostram visitantes dançando e se divertindo ao som da música de Vanessa da Mata, “Ai, ai, ai, tomar um banho de chuva”, em um momento de descontração que contagiou quem estava presente.7

Primeiro dia do evento em Sena Madureira teve chuva, mas público dançou animado/Redes Sociais

O evento, que começou nesta quarta-feira (24) e segue até sábado (27), reúne atrações para toda a família, incluindo rodeio, shows, pirotecnia e apresentações culturais.

A ExpoSena 2025 promete mais dias de atividades intensas, com música, competições e atrações que unem tradição rural e cultura local, consolidando o evento como um dos principais da região. O evento segue até sábado (27), com entrada gratuita e programação diversificada para atender diferentes públicos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost