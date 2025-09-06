Primeiro Festival do Shopp Bodes da Fronteira reúne centenas de pessoas em Brasiléia

Brasiléia viveu uma tarde especial neste sábado, 6 de setembro, com a realização do 1º Festival do Shopp Bodes da Fronteira, promovido pela Loja Maçônica Luzes da Fronteira. O evento aconteceu no clube da Polícia Militar e reuniu centenas de pessoas em um clima de confraternização, alegria e amizade.

A iniciativa contou com a participação de diversos parceiros, entre eles a Prefeitura de Brasiléia, representada pelo prefeito Carlinhos do Pelado, que prestigiou a programação.

O festival atraiu não apenas moradores do Alto Acre, mas também visitantes vindos de Rio Branco e região, demonstrando a força do encontro em integrar diferentes comunidades em torno da cultura, do lazer e da solidariedade.

Segundo os organizadores, a primeira edição do festival superou as expectativas e deve entrar no calendário de eventos locais, fortalecendo ainda mais os laços sociais e culturais na fronteira acreana.

