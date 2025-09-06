06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Pesando 123kg, mãe solo faz apelo a nutricionista no Acre para poder emagrecer: ‘Preciso de ajuda’

Primeiro Festival do Shopp Bodes da Fronteira reúne centenas de pessoas em Brasiléia

A iniciativa contou com a participação de diversos parceiros, entre eles a Prefeitura de Brasiléia, que prestigiou a programação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Brasiléia viveu uma tarde especial neste sábado, 6 de setembro, com a realização do 1º Festival do Shopp Bodes da Fronteira, promovido pela Loja Maçônica Luzes da Fronteira. O evento aconteceu no clube da Polícia Militar e reuniu centenas de pessoas em um clima de confraternização, alegria e amizade.

O evento aconteceu neste sábado/ Foto: Socorro Pinheiro

A iniciativa contou com a participação de diversos parceiros, entre eles a Prefeitura de Brasiléia, representada pelo prefeito Carlinhos do Pelado, que prestigiou a programação.

O festival atraiu não apenas moradores do Alto Acre, mas também visitantes vindos de Rio Branco e região, demonstrando a força do encontro em integrar diferentes comunidades em torno da cultura, do lazer e da solidariedade.

Segundo os organizadores, a primeira edição do festival superou as expectativas e deve entrar no calendário de eventos locais, fortalecendo ainda mais os laços sociais e culturais na fronteira acreana.

Veja mais fotos de Socorro Pinheiro:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.