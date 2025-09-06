Primeiro jogo de Portugal sem Diogo Jota é marcado por homenagens

Na tarde deste sábado (6/9), Portugal entrou em campo pela primeira vez sem a presença de Diogo Jota, que faleceu em acidente de carro. As homenagens ao atleta começaram antes da bola rolar. Ruben Neves, ex-companheiro de seleção e amigo do jogador, colocou o número 21 em sua camisa. Dias antes da partida, o jogador ainda fez tatuagem com o seu colega.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portugal (@portugal)

Leia também

Mesmo o jogo sendo realizado na Armênia, bandeiras e camisas com foto e nome de Diogo Jota foram erguidas. Além disso, um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem ao jogador e seu irmão André Silva, que também faleceu no acidente.

Minuto de silêncio para Diogo Jota é respeitado por estádio inteiro na Armênia. Emocionante! pic.twitter.com/WIj1DJNmbg — ge (@geglobo) September 6, 2025

Já durante o jogo, João Cancelo marcou o terceiro gol de Portugal no jogo e fez comemoração de Diogo Jota. Além disso, uma coincidência, Cristiano Ronaldo marcou aos 21 minutos de partida, o mesmo número da camisa que o ex-jogador usava por Portugal.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Em terceiro gol de Portugal, João Cancelo faz comemoração de Diogo Jota

Denis Tyrin – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 3

Minuto de silêncio foi feito em homenagem ao jogador e seu irmão

Denis Tyrin – UEFA/UEFA via Getty Images 3 de 3