Primeiro jogo de Portugal sem Diogo Jota é marcado por homenagens

Escrito por Metrópoles
Na tarde deste sábado (6/9), Portugal entrou em campo pela primeira vez sem a presença de Diogo Jota, que faleceu em acidente de carro. As homenagens ao atleta começaram antes da bola rolar. Ruben Neves, ex-companheiro de seleção e amigo do jogador, colocou o número 21 em sua camisa. Dias antes da partida, o jogador ainda fez tatuagem com o seu colega.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portugal (@portugal)

Mesmo o jogo sendo realizado na Armênia, bandeiras e camisas com foto e nome de Diogo Jota foram erguidas. Além disso, um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem ao jogador e seu irmão André Silva, que também faleceu no acidente.

Minuto de silêncio para Diogo Jota é respeitado por estádio inteiro na Armênia. Emocionante! pic.twitter.com/WIj1DJNmbg

— ge (@geglobo) September 6, 2025

Já durante o jogo, João Cancelo marcou o terceiro gol de Portugal no jogo e fez comemoração de Diogo Jota. Além disso, uma coincidência, Cristiano Ronaldo marcou aos 21 minutos de partida, o mesmo número da camisa que o ex-jogador usava por Portugal.

Em terceiro gol de Portugal, João Cancelo faz comemoração de Diogo Jota

Minuto de silêncio foi feito em homenagem ao jogador e seu irmão

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

ContilNet Notícias

