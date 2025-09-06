06/09/2025
Processo contra mulher que matou o pai e saiu nua pode ser suspenso

O processo contra a mulher acusada de matar o próprio pai e sair caminhando nua pelas ruas de Itanhaém, no litoral de São Paulo, pode ser suspenso.

7 imagens

Mulher foi encontrada andando nua em Itanhaém

Mulher foi encontrada andando nua em Itanhaém

Mulher foi encontrada andando nua em Itanhaém

Mulher foi encontrada andando nua em Itanhaém

Mulher foi encontrada andando nua em Itanhaém

Mulher andava nua quando foi abordada por guardas e confessou ter matado o pai

Mulher foi encontrada andando nua em Itanhaém

O Ministério Público de São Paulo pediu que ela seja submetida a um exame de sanidade mental. Para a promotora Monique Ratton, existem “dúvidas razoáveis” sobre a integridade mental da investigada.

A mulher, de 41 anos, foi presa em 16 de agosto após ser encontrada por moradores perambulado pelas ruas e falando frases desconexas. Ao ser questionada sobre o motivo de estar sem roupa, ela afirmou: “Sou prostituta”.

Quando a polícia foi acionada, a mulher admitiu ter matado o próprio pai, Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos. Na delegacia, disse que era abusada por ele desde criança e que estava sobre “forte estresse”.

Marcos Ferreira Linhares foi encontrado morto em casa com a faca cravada no abdômen. De acordo com a filha, ele havia tido um AVC, não falava, tinha problemas de pressão e diabetes, entre outras comorbidades, além de fazer uso de diversos medicamentos.

O exame de sanidade mental foi solicitado após pedido dos advogados da acusada. Segundo a defesa, há “fortíssimos indícios de um surto psicótico”.

“Na entrevista com esse defensor após 3 dias do ocorrido, na Cadeia em Anexo do 2º DP de São Vicente/SP, a acusada ainda estava muito confusa, inclusive sem noção de tempo e precisando urgentemente de atendimento médico”, afirmam os advogados.

Em manifestação feita na última segunda-feira (1º/9), a promotora Monique Ratton se posicionou de forma favorável à realização do exame. O objetivo, segundo ela, seria determinar se a acusada portava “doença mental” no momento do crime ou se possui algum tipo de desenvolvimento mental incompleto que a impossibilitasse de compreender a gravidade da situação.

“A acusada, à época do fato, era portadora de perturbação ou transtorno de saúde mental que afetasse sua capacidade plena ou momentânea?”, questiona a promotora.

Mulher matou o pai e saiu andando nua

  • Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher caminhava sem roupas pela orla e acabou abordada por guardas municipais.
  • Ao falar com os agentes, ela disse que tinha esfaqueado o pai, de 74 anos, no apartamento onde os dois moravam.
  • A Polícia Militar foi chamada e, ao entrar na casa, encontrou a vítima com várias perfurações.
  • A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida, assim como alguns equipamentos eletrônicos.
  • Os objetos foram levados para perícia.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Itanhaém.

ContilNet Notícias

