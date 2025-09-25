Produção florestal do Acre movimentou mais de R$ 115 milhões em 2024, aponta IBGE

A economia florestal acreana registrou em 2024 uma produção superior a R$ 115 milhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque ficou com o município de Brasileia, que liderou o ranking estadual com R$ 39,3 milhões. Em seguida aparecem Rio Branco, com R$ 33,3 milhões, e Tarauacá, que somou R$ 21,2 milhões.

Os produtos que mais contribuíram para esse resultado foram o açaí, a castanha-do-pará, a borracha, o carvão vegetal, a lenha e a madeira em toras, além de outros vegetais de uso alimentar.

No cenário nacional, a produção florestal alcançou R$ 44,3 bilhões, recorde histórico e alta de 16,7% em relação a 2023, com atividades registradas em 4.921 municípios. A silvicultura manteve a dianteira sobre a extração vegetal, tendência observada desde 1998. Em 2024, o setor de silvicultura movimentou R$ 37,2 bilhões, crescimento de 17,4%. Já a extração vegetal chegou a R$ 7 bilhões, após avançar 13% no comparativo anual.

Para o gerente de Agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, os números refletem um ciclo de expansão sustentado por tecnologia e pela valorização da celulose.

“Após 2020, a gente tem um crescimento muito forte da silvicultura. Quando comparamos 2019 com 2024, vemos uma alta de 140%, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelo preço da celulose, que tem incentivado investimentos em novas áreas e no aumento da produtividade”, destacou.

Os dados também mostram que todos os segmentos da silvicultura registraram evolução: a madeira para papel e celulose subiu 28%, a madeira em tora para outros usos avançou 18%, o carvão vegetal cresceu 6,3% e a lenha teve alta de 7%.