27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Professor acreano lança livro sobre narrativas orais de Irmão José da Cruz

Os exemplares físicos já estão à venda em Rio Branco e chegam a Cruzeiro do Sul a partir do dia 6

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O professor e pesquisador acreano Edivan Vasconcelos lançou um livro que reúne narrativas orais sobre Irmão José da Cruz, religioso mineiro que passou pelo Vale do Juruá no fim da década de 1960 e se tornou uma figura marcante para a religiosidade popular da região. A obra está disponível em formato físico e digital.

O livro é resultado de um mestrado realizado pelo professor/Foto: Cedida

Natural de Rio Branco e criado em Cruzeiro do Sul, Vasconcelos é cantor, compositor e atua como professor da rede estadual desde 2019, atualmente no cargo de assessor pedagógico da Secretaria de Estado de Educação. Entre 2019 e 2021, cursou mestrado em Letras na Universidade Federal do Acre (Ufac), onde desenvolveu a pesquisa que originou o livro.

Segundo o autor, a escolha do tema surgiu da percepção de como a memória de Irmão José da Cruz está presente no imaginário popular. “Desde muito novo eu percebi que ele estava muito ligado à oralidade e à memória afetiva das pessoas. Quando fui escrever o projeto de pesquisa para submeter ao Programa de Pós-Graduação em Letras, não tive dúvida que seria sobre isso”, explicou.

A dissertação foi defendida em 2021, mas somente este ano o projeto foi retomado e transformado em livro. A proposta, conforme o autor, é registrar em forma escrita relatos e histórias que circulam há décadas na oralidade do povo acreano, incluindo relatos de possíveis milagres atribuídos ao religioso.

O livro pode ser comprado através do telefone abaixo/Foto: Cedida

Os exemplares físicos já estão à venda em Rio Branco e chegam a Cruzeiro do Sul a partir do dia 6. O valor é de R$20. O livro digital também pode ser adquirido diretamente com o autor pelo preço de R$15, por meio do contato (68) 99243-3451.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost