Professor acreano lança livro sobre narrativas orais de Irmão José da Cruz

O professor e pesquisador acreano Edivan Vasconcelos lançou um livro que reúne narrativas orais sobre Irmão José da Cruz, religioso mineiro que passou pelo Vale do Juruá no fim da década de 1960 e se tornou uma figura marcante para a religiosidade popular da região. A obra está disponível em formato físico e digital.

Natural de Rio Branco e criado em Cruzeiro do Sul, Vasconcelos é cantor, compositor e atua como professor da rede estadual desde 2019, atualmente no cargo de assessor pedagógico da Secretaria de Estado de Educação. Entre 2019 e 2021, cursou mestrado em Letras na Universidade Federal do Acre (Ufac), onde desenvolveu a pesquisa que originou o livro.

Segundo o autor, a escolha do tema surgiu da percepção de como a memória de Irmão José da Cruz está presente no imaginário popular. “Desde muito novo eu percebi que ele estava muito ligado à oralidade e à memória afetiva das pessoas. Quando fui escrever o projeto de pesquisa para submeter ao Programa de Pós-Graduação em Letras, não tive dúvida que seria sobre isso”, explicou.

A dissertação foi defendida em 2021, mas somente este ano o projeto foi retomado e transformado em livro. A proposta, conforme o autor, é registrar em forma escrita relatos e histórias que circulam há décadas na oralidade do povo acreano, incluindo relatos de possíveis milagres atribuídos ao religioso.

Os exemplares físicos já estão à venda em Rio Branco e chegam a Cruzeiro do Sul a partir do dia 6. O valor é de R$20. O livro digital também pode ser adquirido diretamente com o autor pelo preço de R$15, por meio do contato (68) 99243-3451.