Professor de história de São José é condenado por estupro de alunas

Um professor de história de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi condenado pela Justiça por assediar e estuprar duas alunas de uma escola particular da cidade. O caso aconteceu entre 2019 e 2020, quando elas tinham 13 e 14 anos.

De acordo com as provas dos autos, o professor abordava as alunas através de mensagens privadas em uma rede social, por meio da qual enviava fotos e vídeos íntimos e solicitava que as adolescentes fizessem o mesmo. Na escola, em situações separadas, beijou as meninas e as tocou sem consentimento.

As informações sobre o caso foram publicadas pelo Ministério Público de São Paulo. Segundo o MPSP, o professor foi demitido por justa causa quando a denúncia foi revelada.

Quatro anos depois dos crimes, ele foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável e 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de importunação sexual.