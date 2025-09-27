27/09/2025
Professores do Ifac lançam guia para quem busca nota acima de 900 na redação do Enem

Três docentes do Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Rio Branco, lançaram o livro “Redação 1K: guia para professores e estudantes”, voltado para candidatos que buscam alcançar notas acima de 900 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A obra reúne técnicas desenvolvidas em sala de aula e promete auxiliar tanto estudantes quanto professores na preparação para a prova.

Folha de redação do Enem/Foto: Reprodução

O manual é assinado por Edilene Ferreira da Silva, José Júlio César e Sérgio Torres dos Santos, professores com mais de duas décadas de experiência no ensino da Língua Portuguesa. Segundo os autores, a proposta é transformar a redação, vista muitas vezes como desafio, em uma oportunidade de acesso ao ensino superior.

Entre os diferenciais, José Júlio César destaca a elaboração de um projeto de texto antes da escrita. “Esse planejamento ajuda a organizar as ideias e a atender melhor aos critérios da Competência 1, considerada uma das mais exigentes do exame”, afirmou.

Edilene Ferreira reforça a importância do repertório sociocultural apresentado na obra. O livro traz referências históricas, conceitos filosóficos e até elementos da cultura popular, como o samba-enredo. “Esses recursos tornam o texto mais consistente e ampliam as possibilidades de argumentação”, explicou.

Para Sérgio Torres, a linguagem direta e prática é o ponto central. “Cada capítulo foi estruturado para ser funcional, sem fórmulas engessadas. O objetivo é oferecer um material que realmente se encaixe na rotina de estudos do candidato”, disse.

O Redação 1K já está disponível para compra na plataforma Loja Uiclap pelo valor de R$45,03. A expectativa dos autores é que o livro se torne referência para quem busca melhorar o desempenho em produções textuais no Acre e em outras regiões do país.

