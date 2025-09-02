Programa Opera Acre é reforçado com novos equipamentos em unidades de saúde

O governador do estado do Acre, Gladson Camelí, marcou presença na entrega de novo lote de equipamentos hospitalares e mobiliários, destinados a estruturação de diversas unidades de saúde do estado.

O evento de entrega aconteceu na manhã desta terça-feira (2), no complexo logístico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Dentre os equipamentos novos que serão distribuídos para as unidades estão monitor multiparametro, desfribrilador, cardiotocógrafo, centrifuga, ultrassom, carro de curativos e diversos outros itens.

Camelí destacou a importância dos investimentos e também aproveitou o momento da entrega para destacar o bom trabalho feito pela equipe da Sesacre.

“É o momento de agradecer a toda a nossa equipe de governo através da Secretaria Estadual de Saúde, do secretário Pedro Pascoal e toda a sua equipe, da Fundação Hospitalar, enfim, de toda a equipe que está coordenando aí a nossa Sesacre, é agradecer e dizer que esse é o meu compromisso em diminuir as diferenças, melhorar o atendimento, humanizar o atendimento e dar condições para que o próprio servidor da saúde possa exercer seu trabalho com mais dignidade, com mais tranquilidade para que a gente possa sempre ter um bom atendimento”, disse o governador.

Já o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que a entrega irá fortalecer todo o programa Opera Acre. “Temos aqui todos os equipamentos para estruturar e fortalecer uma das maiores ações do governador Gladson Camelí, que é o Opera Acre. Temos equipamentos para os centros cirúrgicos, autoclaves, instrumentais, mesas cirúrgicas, ultrassom, cardioversores, monitores multiparamétricos, enfim, todos os equipamentos que as unidades precisam para estar estruturadas”, disse.

O secretário também falou sobre o principal foco das entregas, que é estruturar interior do estado. “O foco aqui é estruturar os nossos interiores e principalmente as sede de cada regionais. Cruzeiro do Sul já recebeu apoio, agora é a estruturação da regional do Alto Acre, da regional de Brasileia, o hospital regional de Brasileia estará sendo estruturado com todos esses equipamentos para que a gente continue entregando o Opera Acre de uma forma mais efetiva”, enfatizou.

Quem também esteve presente foi Soron Steiner, presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), e falou sobre a importância da entrega para a Fundação. “A Fundhacre também é uma das unidades que realiza o Opera Acre, com as cirurgias mais complexas. Então todos esses equipamentos que serão contemplados nos centros cirúrgicos das unidades dos municípios também fortalecerão a estrutura da fundação hospitalar. Recentemente a Sesacre já fez a entrega de alguns materiais, como kits de vasectomia, mesas cirúrgicas nós recebemos também recentemente. E agora esses equipamentos que vêm para complementar envolvendo monitores toda a parte de centrífuga material para fazer esterilização”, explicou.

Além disso, Steiner enfatiza que, para além da melhora no atendimento da população, os equipamentos são também uma forma de dar mais condições de trabalho para quem está na linha de frente da saúde. “O impacto positivo para os profissionais da saúde, que trabalham com o material de qualidade, é muito grande. São materiais modernos e, obviamente, toda essa qualidade reverte no sucesso terapêutico desse paciente. Então, qualidade de vida para os nossos pacientes e também para os profissionais que manuseiam esse material”, encerrou.

Confira alguns dos equipamentos que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o estado: