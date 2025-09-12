Promessa de chope grátis após condenação de Bolsonaro causa fila gigante em bar; veja vídeo

O Café com Arte, tradicional espaço cultural de Belém (PA), cumpriu a promessa feita nas redes sociais e distribuiu gratuitamente chope nesta sexta-feira (12), após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Foram liberados 13 barris da bebida, como anunciado anteriormente pelo estabelecimento. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo local, com uma fila que se estendeu pela porta do bar.

O clima de confraternização foi apelidado pelos frequentadores como o “maior sextou da história”.

Veja o vídeo: