PSB quer dobradinha de “Marinas” para chapa em São Paulo

Após flertar com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), integrantes do PSB, legenda presidida pelo prefeito recifense João Campos, agora ensaiam uma aproximação com a deputada estadual Marina Helou (Rede-SP).

Segundo apurou a coluna, a legenda quer formar uma “dobradinha das Marinas”, com as duas concorrendo pelo PSB de São Paulo nas próximas eleições de 2026.

Marina Silva, que é filiada ao Rede Sustentabilidade, disputaria a eleição para o Senado Federal, enquanto Marina Helou tentaria um mandato na Câmara dos Deputados.

Em abril desde ano, após perder a eleição do Rede Sustentabilidade, Marina Silva foi convidada a ir para o PSB pelo então presidente da legenda Carlos Siqueira. A auxiliar do presidente Lula fez parte do partido em 2015.