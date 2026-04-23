Tema foi discutido na Câmara Municipal de Rio Branco, com críticas às condições dos ramais

Durante sessão realizada nesta quinta-feira (23), a situação dos produtores rurais da região da Transacreana voltou a ser debatida no plenário da Câmara Municipal de Rio Branco. O vereador Felipe Tchê trouxe esse tema para a tribuna e chamou atenção para os desafios enfrentados por quem vive na zona rural, destacando problemas que vão além da infraestrutura.

Segundo o parlamentar, a realidade dos moradores envolve não apenas dificuldades no escoamento da produção, mas também questões

ligadas à qualidade de vida. “Não se trata só de estrada ou mecanização. Estamos falando de garantir condições dignas para essas famílias permanecerem no campo”, afirmou.

Estradas em más condições agravam isolamento

Um dos principais pontos levantados foi a situação crítica dos ramais, especialmente durante o inverno amazônico. De acordo com o vereador, muitos trechos ficam praticamente inacessíveis, contrariando promessas de trafegabilidade durante todo o ano.

“Há momentos em que não se consegue sair nem chegar. Isso prejudica diretamente a produção e o cotidiano das famílias”, destacou.

A falta de acesso adequado dificulta o transporte de mercadorias e compromete a renda dos produtores, além de limitar o deslocamento para outras necessidades básicas.

Reflexos na educação e serviços essenciais

Outro impacto citado foi na educação. Crianças e adolescentes que vivem na região enfrentam obstáculos para frequentar a escola, principalmente em períodos de chuva intensa, quando as estradas ficam ainda mais comprometidas.

A precariedade das vias, segundo o vereador, amplia os desafios já existentes na zona rural e afeta diretamente o acesso a serviços essenciais.

Durante o pronunciamento, também foram mencionadas possíveis iniciativas para melhorar a logística dos produtores, como a criação de um sistema digital em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, voltado para facilitar o escoamento da produção.

O parlamentar ressaltou ainda que esteve recentemente na região e pôde acompanhar de perto a realidade enfrentada pelos moradores. Para ele, a solução depende de esforço coletivo entre os poderes públicos.

“Um vereador sozinho tem limitações, mas o trabalho conjunto da Câmara pode trazer avanços importantes”, concluiu.